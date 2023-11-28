– Матч "Зенита" с "Динамо" будет интересным. "Динамо" может огорчить "Зенит", как это было в прошлом сезоне в Кубке России. Мне кажется, "Зенит" споткнется о нынешнее "Динамо" – они сейчас так позитивно идут вверх, поэтому все возможно, – приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Первая игра 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и санкт-петербургским "Зенитом" пройдет в среду, 29 ноября, в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Стартовый свисток рефери из Сочи Павла Кукуяна прозвучит в 18:15 по московскому времени. Напомним, что в прошлом сезоне "Динамо" выбило "Зенит" из борьбы за трофей в нижней сетке Пути регионов. В рамках 1-го круга нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги команда Марцела Лички в гостях нанесла поражение "сине-бело-голубым" со счетом 3:2.
Червиченко: "Зенит" споткнется о нынешнее "Динамо"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал об ожиданиях от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Динамо" и "Зенитом".
Фото: "Матч ТВ"