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Баринов: я понимаю, что скорее всего пропущу игру против "Зенита". Но, надеюсь, боженька на моей стороне

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Капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал свою возможную дисквалификацию.
Фото: ФК "Локомотив"
"Понимаю ли, что скорее всего пропущу матч "Зенитом"? Понимаю. Но, надеюсь, боженька будет на моей стороне", — приводит слова Баринова "Матч ТВ".

После окончания матча 16-го тура РПЛ, в котором встречались "Крылья Советов" и "Локомотив" (3:3), капитан москвичей Баринов выкрикнул в адрес арбитров игры оскорбления. КДК РФС рассмотрит это конфликт в четверг, 30 ноября.

Красно-зеленые сыграют с "Зенитом" 3 декабря на "РЖД Арене" в Москве. Начало — 16:30 (мск).

Локомотив Баринов Зенит
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