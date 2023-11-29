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Ещенко: Соболев — красавчик в матче с "Балтикой". Тем более были такие тяжелые погодные условия

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Бывший защитник "Динамо" Андрей Ещенко оценил игру нападающего "Спартака" Александра Соболева в матче против "Балтики".
Фото: "Матч ТВ"
"Соболев — красавчик в матче с "Балтикой". Тем более были такие тяжелые погодные условия. Но Александру не привыкать, он барнаульский парень, там снега по колено всегда было. Снег — это его стихия", — приводит слова Ещенко "РБ Спорт".

25 ноября в Калининграде состоялся матч 16-го тура РПЛ между "Балтикой" и "Спартаком". Москвичи обыграли оппонентов со счетом 2:0. Голы оформили защитник Даниил Хлусевич и вингер Квинси Промес. Результативные передачи на оба мяча сделал Александр Соболев.

Всего в этом сезоне российский форвард принял участие в 15 играх. За это время 26-летний игрок забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

Спартак Балтика Соболев Ещенко
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