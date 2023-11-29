"Соболев — красавчик в матче с "Балтикой". Тем более были такие тяжелые погодные условия. Но Александру не привыкать, он барнаульский парень, там снега по колено всегда было. Снег — это его стихия", — приводит слова Ещенко "РБ Спорт".
25 ноября в Калининграде состоялся матч 16-го тура РПЛ между "Балтикой" и "Спартаком". Москвичи обыграли оппонентов со счетом 2:0. Голы оформили защитник Даниил Хлусевич и вингер Квинси Промес. Результативные передачи на оба мяча сделал Александр Соболев.
Всего в этом сезоне российский форвард принял участие в 15 играх. За это время 26-летний игрок забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ещенко: Соболев — красавчик в матче с "Балтикой". Тем более были такие тяжелые погодные условия
Бывший защитник "Динамо" Андрей Ещенко оценил игру нападающего "Спартака" Александра Соболева в матче против "Балтики".
Фото: "Матч ТВ"