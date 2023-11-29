– Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Где футбольная столица России? В Москве, это очевидно, – приводит слова Зеленова “СЭ”.
Ранее в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб СКА, представляющий Санкт-Петербург, обыграл московский “Спартак”. Председатель правления “Зенита” Александр Медведев описал викторию команды с берегов Невы над красно-белыми фразой “страна без мяса”.
Руководитель пресс-службы “Спартака” – о словах Медведева: футбольная столица России находится в Москве
Глава пресс-службы “Спартака” Дмитрий Зеленов прокомментировал слова председателя правления “Зенита” Александра Медведева.
Фото: ФК "Зенит"