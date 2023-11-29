– Забитый мяч — бонус за сделанную работу в меньшинстве. Это только первый матч, соперник очень сильный, ответный матч будет сложнее. Матч очень сложный в плане тактики. Мы доминировали больше, каждая команда ждала ошибку соперника.
Этим вечером в Москве на стадионе “ВТБ Арена” была проведена очередная встреча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Там местное “Динамо” сыграло против петербургского “Зенита”. Встреча завершилась победой подопечных Марцела Лички со счетом 1:0. У хозяев единственным забитым мячом отличился Федор Смолов, который отметился на 74 минуте. При этом на 70 минуте бело-голубые остались в меньше – у них был удален Хорхе Карраскаль.
Источник: ТАСС
Личка – о матче с “Зенитом”: забитый мяч — бонус за сделанную работу в меньшинстве
Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка прокомментировал победу бело-голубых над петербургским “Зенитом” (1:0) в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"