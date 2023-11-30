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Защитник "Балтики" Сото назвал матч со "Спартаком" "самым странным в жизни"

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Защитник "Балтики" Гильермо Сото назвал игру против "Спартака" (0:2) в 15-м туре РПЛ самой странной в своей жизни.
Фото: Виталий Невар/РИА Новости
Перед встречей команд в Калининграде выпало много снега, снегопад продолжался и по ходу матча. Его приостанавливали для того, чтобы работники смогли очистить поле.

"Матч со "Спартаком" был самым странным в моей жизни. Температура была экстремальной. Я никогда не играл в подобных условиях, и это очень непросто", — сказал Сото.

Источник: Metaratings.

Балтика Спартак
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