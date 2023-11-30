"Те ребята, которые не приехали, провели непростой матч с "Балтикой". После этой игры у кого-то была простуда, у кого-то перегруз, небольшие травмы", — сказал Абаскаль.
Испанский специалист выразил надежду, что все игроки, пропустившие матч с "Оренбургом" в Кубке России, сумеют восстановиться к матчу чемпионата России против "Ахмата", который состоится в Грозном 3 декабря.
Абаскаль также отметил, что всех пропустивших игру с "Оренбургом" футболистов не хватило в этой проигранной встрече.
Источник: ТАСС.
Абаскаль признался, что часть игроков "Спартака" заболели или получили травмы после снежной игры с "Балтикой"
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, почему часть игроков команды пропустила первый матч против "Оренбурга" (0:1) в четвертьфинале Кубка России.
Фото: РИА Новости / Виталий Невар