- Правда ли, что Дзюба и Сергей Пиняев подрались в раздевалке после "Спартака"? Нет, конечно. Это фейк. У нас дружный коллектив. Как и в нормальной команде, бывают разговоры после матча, но никогда до драк дело не доходило, - приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.
Ранее в футбольном информпространстве появилась информация, что после матча 14 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Спартак" якобы произошла драка между 35-летним центрфорвардом "железнодорожников" Артемом Дзюбой и 19-летним левым вингером Сергеем Пиняевым. Футболисты юмористически отыграли эту историю в социальных сетях, опубликовав разные шуточные видеоролики на тему спарринга очень большого человека (Дзюба) с очень маленьким (Пиняев).
Тикнизян: "драка" Дзюбы и Пиняева после "Спартака" - фейк
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян оценил правдивость истории о якобы драке между 35-летним нападающим красно-зеленых Артемом Дзюбой и 19-летним вингером Сергеем Пиняевым.
Фото: ФК "Локомотив"