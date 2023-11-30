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Форвард "Балтики" Энрикес: меня удивил уровень чемпионата России, не ожидал такого

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Нападающий "Балтики" Анхело Энрикес высказался об уровне РПЛ.
Фото: МатчПремьер
- Есть очень много сильных команд в чемпионате. "Спартак", "Зенит". "Локомотив" также играет хорошо - правда много сильных. Поэтому меня удивил уровень чемпионата. Я не ожидал такого, - передает слова Энрикеса Metaratings.ru.

29-летний чилийский нападающий Анхело Энрикес перешел в калининградскую "Балтику" из польской "Медзи" (Легница) в июле 2023 года на правах свободного агента. За команду Сергея Игнашевича Энрикес сыграл в 23 матчах из 23 возможных во всех турнирах и забил 6 голов.

Балтика Энрикес
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