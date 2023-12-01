"Аршавин может попытаться украсть Тюкавина в "Зенит"? Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя — мой (смеется)", — сказал Личка.
Аршавин обучается на тренерскую лицензию в академии РФС и должен пройти стажировку в "Динамо", в котором он ранее уже стажировался.
21-летний Тюкавин в 21 матче нынешнего сезона забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Динамо" был автоматически продлён до лета 2025 года.
Источник: Sport24.
Личка: у Аршавина не получится украсть Тюкавина в "Зенит", потому что он мой
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о предстоящей стажировке Андрея Аршавина в "Зените".
Фото: ФК "Динамо"