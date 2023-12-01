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Личка: у Аршавина не получится украсть Тюкавина в "Зенит", потому что он мой

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о предстоящей стажировке Андрея Аршавина в "Зените".
Фото: ФК "Динамо"
"Аршавин может попытаться украсть Тюкавина в "Зенит"? Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя — мой (смеется)", — сказал Личка.

Аршавин обучается на тренерскую лицензию в академии РФС и должен пройти стажировку в "Динамо", в котором он ранее уже стажировался.

21-летний Тюкавин в 21 матче нынешнего сезона забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Динамо" был автоматически продлён до лета 2025 года.

Источник: Sport24.

Личка Аршавин Динамо Зенит Российские трансферы Тюкавин
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