- Отступные для иностранных клубов в контракте есть, а для российских - нет, - передает слова Пивоварова "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что московское "Динамо" продлило контракт с 21-летним нападающим Константином Тюкавиным до лета 2028 года. До этого появлялась информация об интересе к форварду со стороны петербургского "Зенита", а также зарубежных клубов.
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: для российских клубов отступных в контракте Тюкавина нет
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал об отступных в новом контракте нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"