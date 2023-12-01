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Гендиректор "Динамо" Пивоваров: для российских клубов отступных в контракте Тюкавина нет

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Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал об отступных в новом контракте нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
- Отступные для иностранных клубов в контракте есть, а для российских - нет, - передает слова Пивоварова "Чемпионат".

Ранее стало официально известно, что московское "Динамо" продлило контракт с 21-летним нападающим Константином Тюкавиным до лета 2028 года. До этого появлялась информация об интересе к форварду со стороны петербургского "Зенита", а также зарубежных клубов.

Динамо Тюкавин Пивоваров Российские трансферы
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