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Семак: если Круговой не останется, то вместо него в “Зенит” приедет другой игрок

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Главный тренер “Зенита” Сергей Семак заявил о том, что для петербургского клуба важно продлить контракт с защитником Данилой Круговым.
Фото: ФК "Зенит"
— Главное — желание футболиста играть в “Зените”. Второе — находить консенсус с клубом. Если желания клуба и игрока совпадают, то контракт подписывается. Для нас важно, чтобы Данил остался. Если не останется, то приедет другой игрок.

Ранее защитник петербургского “Зенита” Данил Круговой заявил о том, что сине-бело-голубые предложили ему продлить действующее соглашение. Однако российский футболист отказался подписывать новый трудовой контракт с клубом с берегов Невы.

Напомним 25-летний Круговой является воспитанником петербургского “Зенита”. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость крайнего защитника в 2,5 миллиона евро.

Источник: “Матч ТВ”

Семак Круговой Зенит
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