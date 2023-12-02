"Соболев с самой молодости своей все время падал. Причем неважно где. Он даже до штрафной иногда не доходил, все равно падал, что?то пытался "рисовать", кричал, орал", — сказал Лапочкин.
В нынешнем сезоне 26-летний Соболев принял участие в 16 матчах, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.
Источник: "Матч ТВ".
Лапочкин: Соболев с самой молодости своей все время падал, причем не важно где
Бывший российский судья Сергей Лапочкин высказался о нападающем "Спартака" Александре Соболеве.
Фото: Александр Фёдоров/"СЭ"