Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
14:00
БалтикаНе начат
Сочи
16:30
Крылья СоветовНе начат
Нижний Новгород
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бернли
18:00
ШеффилдНе начат
Брентфорд
18:00
Лутон ТаунНе начат
Арсенал
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
20:30
ЭвертонНе начат
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
16:00
ВаленсияНе начат
Атлетик
18:15
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
20:30
ГранадаНе начат
Осасуна
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
17:00
ЭмполиНе начат
Лацио
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
17:30
УнионНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ХайденхаймНе начат
Бохум
17:30
ВольфсбургНе начат
Боруссия М
17:30
ХоффенхаймНе начат
Штутгарт
20:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
ЛионНе начат
Нант
23:00
НиццаНе начат

Лапочкин: Соболев с самой молодости своей все время падал, причем не важно где

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший российский судья Сергей Лапочкин высказался о нападающем "Спартака" Александре Соболеве.
Фото: Александр Фёдоров/"СЭ"
"Соболев с самой молодости своей все время падал. Причем неважно где. Он даже до штрафной иногда не доходил, все равно падал, что?то пытался "рисовать", кричал, орал", — сказал Лапочкин.

В нынешнем сезоне 26-летний Соболев принял участие в 16 матчах, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

Источник: "Матч ТВ".

Спартак Соболев Лапочкин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 16
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится