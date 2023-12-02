"Калешина уволили явно не за результат. Мне понятно, во что играла команда. Мне импонирует тренер Калешин. Его резкость высказываний, естественно, кому?то не нравится", — сказал Быстров.
Евгений Калешин работал в тольяттинской команде с сентября 2022 года. Первую часть нынешнего сезона Калешин вместе с командой занял третье место в Первой лиге, однако после игры с "Волгарём" специалист резко прошёлся по российскому футболу и его функционерам, за что, вероятно, и был уволен.
Источник: "Матч ТВ".
Быстров: Калешина уволили не за результат. Просто кому-то не нравится резкость его высказываний
Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался об увольнении Евгения Калешина из "Акрона".
Фото: "Чемпионат"