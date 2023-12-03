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Квеквескири: лучше пусть на поле будет настоящая борьба, чем в некоторых матчах персонажи, которые валяются

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Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири высказался о стиле игры в матче 17-го тура РПЛ с "Балтикой" (0:0).
Фото: ФК "Факел"
"То, что на поле было много борьбы, — это неплохо. Лучше пусть будет настоящая мужская борьба, чем как в некоторых матчах — есть персонажи, которые габаритами намного меньше меня, а валятся от каждого стыка", — cказал Квеквескири.

33-летний Квеквескири стал игроком воронежской команды летом 2022 года. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 19 матчах, проведя на поле 1507 минут. Его соглашение с "Факелом" рассчитано до конца текущей кампании.

После 17 матчей "Факел" набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице 11-е место.

Источник: Metaratings.

Квеквескири Факел Балтика
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