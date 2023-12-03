"То, что на поле было много борьбы, — это неплохо. Лучше пусть будет настоящая мужская борьба, чем как в некоторых матчах — есть персонажи, которые габаритами намного меньше меня, а валятся от каждого стыка", — cказал Квеквескири.
33-летний Квеквескири стал игроком воронежской команды летом 2022 года. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 19 матчах, проведя на поле 1507 минут. Его соглашение с "Факелом" рассчитано до конца текущей кампании.
После 17 матчей "Факел" набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице 11-е место.
Источник: Metaratings.
Квеквескири: лучше пусть на поле будет настоящая борьба, чем в некоторых матчах персонажи, которые валяются
Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири высказался о стиле игры в матче 17-го тура РПЛ с "Балтикой" (0:0).
Фото: ФК "Факел"