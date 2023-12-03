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Тарпищев: с Абаскалем у "Спартака" будет еще много провалов

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Болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ
"Я считаю, что у Абаскаля много неразумных решений. Не верю, что "Спартак" может провести стабильно хотя бы четыре матча. С Абаскалем будет еще много провалов", — сказал Тарпищев.

По итогам 16 туров "Спартак" занимает в чемпионате России пятое место, но, если обыграет "Ахмат", а "Динамо" потеряет очки с "Рубином", красно-белые поднимутся на третью строчку.

Источник: "Матч ТВ".

Абаскаль Спартак
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