Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Краснодар
16:30
ОренбургНе начат
Локомотив
17:00
ЗенитНе начат
Ахмат
19:00
СпартакНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
17:00
Астон ВиллаНе начат
Вест Хэм Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
Челси
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионНе начат
Ливерпуль
17:00
ФулхэмНе начат
Манчестер Сити
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
Альмерия
18:15
БетисНе начат
Севилья
20:30
ВильярреалНе начат
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 1 0 1
Болонья2 тайм
Удинезе
17:00
ВеронаНе начат
Фиорентина
17:00
СалернитанаНе начат
Сассуоло
20:00
РомаНе начат
Наполи
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
17:30
ФрайбургНе начат
Байер
19:30
Боруссия ДНе начат
Аугсбург
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 1 0 1
ПСЖ2 тайм
Монако
17:00
МонпельеНе начат
Тулуза
17:00
ЛорьянНе начат
Брест
17:00
КлермонНе начат
Лилль
19:05
МецНе начат
Марсель
22:45
РеннНе начат

Смородская: самое большее, на что может рассчитывать "Локомотив" в игре с "Зенитом" - это ничья. Победы быть не может

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что "железнодорожники" могут рассчитывать в матче 17-го тура РПЛ против "Зенита" максимум на ничью.
Фото: Чемпионат.com
- Я не верю, что "Зенит" проиграет "Локомотиву". Самое большее, на что может рассчитывать "Локомотив" - это ничья. Думаю, победы "Локомотива" быть не может. Будет ли для Дзюбы матч особенным? Для Дзюбы ничего особенного не значит.

"Локомотив" примет "Зенит" в 17-м туре российской Премьер-лиги сегодня, 3 декабря. Встреча состоится в Москве на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 16:30 по московскому времени. После 16 проведенных туров "Зенит" единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. "Локомотив" занимает 8 место, заработав 25 баллов. Напомним, полузащитник Дмитрий Баринов и главный тренер "Локомотива" пропустят сегодняшнюю игру из-за дисквалификаций.

Источник: "Чемпионат"

Смородская Локомотив Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится