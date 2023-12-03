- Я не верю, что "Зенит" проиграет "Локомотиву". Самое большее, на что может рассчитывать "Локомотив" - это ничья. Думаю, победы "Локомотива" быть не может. Будет ли для Дзюбы матч особенным? Для Дзюбы ничего особенного не значит.
"Локомотив" примет "Зенит" в 17-м туре российской Премьер-лиги сегодня, 3 декабря. Встреча состоится в Москве на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 16:30 по московскому времени. После 16 проведенных туров "Зенит" единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. "Локомотив" занимает 8 место, заработав 25 баллов. Напомним, полузащитник Дмитрий Баринов и главный тренер "Локомотива" пропустят сегодняшнюю игру из-за дисквалификаций.
Источник: "Чемпионат"
Смородская: самое большее, на что может рассчитывать "Локомотив" в игре с "Зенитом" - это ничья. Победы быть не может
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что "железнодорожники" могут рассчитывать в матче 17-го тура РПЛ против "Зенита" максимум на ничью.
Фото: Чемпионат.com