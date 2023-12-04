29-летний фланговый полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин может покинуть сине-бело-голубых уже в зимнее трансферное окно, сообщают СМИ.
По данным источника, футболист склоняется к такому продолжению своей карьеры из-за малого количества игрового времени в составе петербуржцев. Сообщается, что к Сутормину проявляют интерес 4 клуба Российской премьер-лиги - ЦСКА, московское "Динамо", "Ростов" и калининградская "Балтика", при этом руководство сине-бело-голубых еще не приняло по Алексею однозначного решения.
В текущем сезоне на счету хавбека 12 матчей за "Зенит" во всех турнирах с 2 голевыми передачами при суммарном игровом времени 430 минут. Контракт Сутормина с сине-бело-голубыми действует до июня 2025 года.
Источник: Sport24
Сутормин может уйти из "Зенита" в ближайшее трансферное окно, им интересуются 4 клуба РПЛ
По данным СМИ, полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин зимой 2024 года может сменить клуб.
Фото: ФК "Зенит"