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Президент РПЛ Алаев заявил, что 18-й тур чемпионата России не будет перенесен

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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном переносе матчей 18-го тура чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Перенести тур может общее собрание Лиги большинством голосов клубов. Созвонились с утра со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой", — приводит слова Алаева "РБ Спорт".

Также Алаев отметил, что конкретные случаи будут рассматриваться отдельно. Президент РПЛ сообщил, что вероятность переноса на 2024 год есть.

Матчи 18-го тура пройдут с 8 по 10 декабря. В эти сроки 2 противостояния пройдут в Москве — "Локомотив" против "Урала" и "Спартак" против "Крыльев Советов". В столице России ожидается от 13 до 18 градусов мороза.

РПЛ Алаев
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