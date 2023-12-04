"Локомотиву" он, конечно, пригодится, это однозначно. Он еще молодой достаточно защитник. Защитник и в 35 лет может быть лучшим. У него есть опыт, есть навыки и хороший уровень. Так что он точно пригодился бы "Локомотиву", — приводит слова экс-игрока "Евро-футбол.Ру".
Ранее в СМИ появились слухи о том, что Джикия заинтересовал московский "Локомотив". После футбольный агент Вадим Шпинев подтвердил заинтересованность железнодорожников к защитнику красно-белых.
В нынешнем сезоне 30-летний футболист сборной 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermakt оценивает российского игрока в 6,5 миллионов евро.
Александр Мостовой: "Локомотиву" Джикия, конечно, пригодится! Он еще молодой защитник
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход капитана "Спартака" Георгия Джикии в "Локомотив".
Фото: "Матч ТВ"