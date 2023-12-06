"Интересуются ли Абаскалем клубы Ла Лиги или Сегунды? Насколько мне известно, нет. Сейчас испанские клубы в нем не заинтересованы", — заявил Эспина "РБ Спорт".
Абаскаль стал главным тренером "Спартака" летом 2022 года. Соглашение испанца с российским клубом закончится летом 2025 года.
"Спартак" находится на седьмом месте в таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 играх.
Журналист Эспина: испанские клубы не интересуются Абаскалем
Испанский журналист Хосе Антонио Эспина рассказал, что команды из Ла лиги и Сегунды не заинтересованы в подписании наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: Global look press