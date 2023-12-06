"Да, это правда, что я баллотируюсь на пост президента футбола Армении. У меня есть великая цель", — заявил Озбилиз "Чемпионату".
За "Спартак" Озбилиз сыграл 39 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. В составе сборной Армении у футболиста на счету 41 матч. За это время полузащитник оформил 6 голов и сделал 10 результативных пасов.
Бывший футболист "Спартака" баллотируется на пост президента футбола Армении
Экс-полузащитник "Спартака" Араз Озбилиз рассказал про желание стать президентом футбола в Армении.
Фото: "Чемпионат"