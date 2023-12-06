Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
23:00
Маккаби ХайфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд Юнайтед
22:30
ЛиверпульНе начат
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
БрентфордНе начат
Фулхэм
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
22:30
БорнмутНе начат
Астон Вилла
23:15
Манчестер СитиНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ЧелсиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
23:00
ЛионНе начат

Бывший футболист "Спартака" баллотируется на пост президента футбола Армении

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Спартака" Араз Озбилиз рассказал про желание стать президентом футбола в Армении.
Фото: "Чемпионат"
"Да, это правда, что я баллотируюсь на пост президента футбола Армении. У меня есть великая цель", — заявил Озбилиз "Чемпионату".

За "Спартак" Озбилиз сыграл 39 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. В составе сборной Армении у футболиста на счету 41 матч. За это время полузащитник оформил 6 голов и сделал 10 результативных пасов.

Спартак Озбилиз Сборная Армении
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится