Как утверждает источник, причиной дисквалификации 19-летнего футболиста "желто-синих" стало "агрессивное поведение, удар соперника мячом во время остановки игры" - запись именно с такой формулировкой внесена в протокол. Мелехин получил красную карточку за данное действие в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА, который завершился со счетом 2:0 в пользу "армейцев".
Ранее стало известно, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин также получил дисквалификацию сроком на 2 матча, один из которых условно, за оскорбительные высказывания в адрес лица, принимавшего решение о проведении игры в Москве против ЦСКА.
Защитник "Ростова" Мелехин дисквалифицирован на 2 матча РПЛ за агрессивное поведение
КДК РФС дисквалифицировал защитник "Ростова" Виктора Мелехина на два матча РПЛ по итогам выездной игры 17-го тура чемпионата России против московского ЦСКА (0:2).
Фото: ФК "Ростов"