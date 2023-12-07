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Булыкин: посмотрим, как "Спартак" будет обходиться без тренера. У "Локомотива" получилось

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение КДК о дисквалификации главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "РИА новости"
"Двух игр будет достаточно, чтобы осознать ошибку, дать понять другим, что нельзя поддаваться на провокации. Отвечать физическим воздействием на какие-то провокации нельзя никому, тем более главному тренеру. Посмотрим, как "Спартак" без Абаскаля будет обходиться. У "Локомотива" получилось лучше играть без тренера и капитана. "Спартак" - это особенная команда, и какой микроклимат внутри - это большой вопрос", - приводит слова Булыкина "Чемпионат".

Напомним, в выездном матче 17 тура Российской премьер-лиги с "Ахматом" (1:2) наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль получил прямую красную карточку за то, что швырнул на землю форварда команды соперника Бернарда Беришу во время празднования гола хозяев.

Дмитрий Булыкин в своей футбольной карьере отметился выступлениями за такие клубы, как "Динамо" "Байер" и "Аякс". Всего он провел 366 матчей, забив в них 104 гола, и получил за карьеру две красные карточки.

Булыкин Спартак Абаскаль
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