- Вы знаете, я хоть и проходил все этапы тренерской карьеры, но подобных ситуаций избегал - при худшем сценарии я получал штраф за выход из пределов технической зоны. Я прекрасно понимаю и принимаю Карпина: если игру можно было перенести, то почему этого не было сделано? Я понимаю и Галактионова, но не понимаю Абаскаля. Испанец повёл себя совсем уж по-пацански, - передаёт слова Непомнящего RT.
Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц озвучил решения своей организации по итогам матчей 17 тура Российской премьер-лиги. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин был дисквалифицирован на две игры (одну из них условно) за резкую критику в адрес организаторов матча с ЦСКА в сложных погодных условиях. Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль пропустит три игры (одну из них условно) за толчок вингера "Ахмата" Бернарда Бериши.
Туром ранее главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов был дисквалифицирован на две игры за нецензурные определения в адрес судейства в телеэфире.
Непомнящий: понимаю Карпина, понимаю и Галактионова - но не Абаскаля. Он повёл себя совсем уж по-пацански
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал решения КДК РФС по дисквалификации главных тренеров клубов РПЛ.
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