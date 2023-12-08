Бывший полузащитник московского "Спартака" поделился мнением, почему "Зенит" утратил превосходство над конкурентами по чемпионату, которое было в предыдущие годы.
"Команда стала слабее и конкуренты приблизились. Плюс вопрос мотивации. Плюс лидеров петербуржцы потеряли. А конкуренты, наоборот, прибавили — в "Краснодар" и «Динамо» пришли новые тренеры с новыми идеями. Поэтому "Зениту" будет сложно. Если, конечно, зимой не наберут мотивированных легионеров. Главный конкурент "Зенита"? Если объективно, то "Краснодар". У них есть все, чтобы опередить "Зенит" весной", - сказал Бояринцев в беседе с журналистами.
За тур до конца первой части чемпионата "Краснодар", "Зенит" и "Динамо" расположились на трех верхних строчках турнирной таблицы на расстоянии двух очков друг от друга ("Краснодар" - 35, у "Зенита" - 33, в активе "Динамо" - 31). В заключительном туре этого календарного года "Зенит" примет "Пари НН", "Динамо" ждет выезд к "Факелу", а "Краснодар" сыграет на своем поле с московским ЦСКА.
Источник: "РБ Спорт"
Бояринцев: "Зенит" стал слабее, а конкуренты усилились. В "Краснодар" и "Динамо" пришли новые тренеры с новыми идеями
Бывший игрок "Спартака" Денис Бояринцев поделился предвкушением чемпионской гонки на финише сезона.
Фото: sportbox.ru