– Дзюбе выписали штраф и условную дисквалификацию за резкий ответ журналисту. Мне интересно, кто это придумал? Считаю, следовало пожизненно запретить этому корреспонденту работать на стадионе. Человек с ребенком и женой идет к машине за пределами зоны, в которой предусмотрено общение со СМИ, а его преследуют и подзуживают? Дзюба – молодец, просто пригрозил ему, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность (смеется).
Именно поэтому я не посещал официальные мероприятия сразу после окончания матчей. На эмоциях мог много лишнего наговорить. С возрастом, когда начал спокойнее реагировать, стал ходить, – цитирует Романцева RT.
Минувшим детом форвард "Локомотива" Артем Дзюба получил условную дисквалификацию на 2 матча чемпионата России и был наказан штрафом в размере 50 тысяч рублей за резкую реакцию и угрозы в адрес корреспондента. 36-летний футболист в ответ на вопрос о низкой результативности в нынешнем сезоне пригрозил журналисту засунуть телефон в одно место.
В 19 матчах РПЛ и Кубка страны Дзюба записал на свой счет 4 гола и 4 результативных паса. Его контракт с "Локомотивом" истекает будущим летом, но предусматривает опцию продления при выполнении определенных условий.
Романцев: Дзюба – молодец, просто пригрозил журналисту, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев встал на сторону нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в конфликте с корреспондентом после окончания домашней игры 4?го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"