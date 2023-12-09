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Тихонов: два поражения подряд заставляют переживать о перспективах “Спартака” в игре с “Крыльями Советов”

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Бывший футболист московский “Спартака” Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между красно-белыми и самарскими “Крыльями Советов”.
Фото: РИА Новости
– Форма “Спартака” перед зимним перерывом оставляет желать лучшего. Два поражения подряд от не самых сильных соперников заставляют всерьез переживать о перспективах красно-белых. Букмекеры видят “Спартак” фаворитом, но мне кажется, что самарцам вполне под силу как минимум не проиграть.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги самарские “Крылья Советов” имеют на своем счету 29 баллов. Подопечные Игоря Осинькина занимают пятое место в турнирной таблице. Московский “Спартак”, в свою очередь, заработал 27 очков. Подшефные Гильермо Абаскаля пребывают на седьмой строчке.

Напомним, матч 18-го тура чемпионата России по футболу между московским “Спартаком” и самарскими “Крыльями Советов” состоится сегодня, 9 декабря. Он начнется в 14:00 по столичному времени.

Источник: “Рейтинг Букмекеров”

Тихонов Спартак Крылья Советов
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