– Форма “Спартака” перед зимним перерывом оставляет желать лучшего. Два поражения подряд от не самых сильных соперников заставляют всерьез переживать о перспективах красно-белых. Букмекеры видят “Спартак” фаворитом, но мне кажется, что самарцам вполне под силу как минимум не проиграть.
После 17 туров Российской Премьер-Лиги самарские “Крылья Советов” имеют на своем счету 29 баллов. Подопечные Игоря Осинькина занимают пятое место в турнирной таблице. Московский “Спартак”, в свою очередь, заработал 27 очков. Подшефные Гильермо Абаскаля пребывают на седьмой строчке.
Напомним, матч 18-го тура чемпионата России по футболу между московским “Спартаком” и самарскими “Крыльями Советов” состоится сегодня, 9 декабря. Он начнется в 14:00 по столичному времени.
Источник: “Рейтинг Букмекеров”
Тихонов: два поражения подряд заставляют переживать о перспективах “Спартака” в игре с “Крыльями Советов”
Бывший футболист московский “Спартака” Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между красно-белыми и самарскими “Крыльями Советов”.
Фото: РИА Новости