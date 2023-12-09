– Мы общались с ЦСКА перед тем, как Жуба отправился в “Баию”. На данный момент нет никаких предложений или переговоров с российским клубом. Лучано останется в “Байи”.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Лучано Жубы Рафаэль Норманд интересен ЦСКА. По слухам, московский клуб предлагал за бразильского полузащитника “Байи” один миллион евро.
Лучано Жубы Рафаэль Норманд имеет действующее трудовое соглашение с “Байи” до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в два миллиона евро.
Источник: Sport24
Агент: мы общались с ЦСКА перед тем, как Жуба отправился в “Баию”
Агент бразильского полузащитника “Байи” Лучано Жубы Рафаэль Норманд отреагировал на слухи о возможном трансфере своего клиента в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА