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КДК РФС вызвал Заболотного на заседание после красной карточки в матче с "Балтикой"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление Антона Заболотного и другие инциденты матча «Спартак» — «Балтика».
Фото: ФК "Спартак"
«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес арбитра. Рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера Деяна Станковича.

Далее — неподобающее поведение команды, два удаления красно-белых в одном матче.

Также рассмотрим удаление нападающего «Спартака» Антона Заболотного. Игрок приглашен на заседание. По этому же матчу рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева», — заявил Григорьянц «СЭ».

В субботу, 26 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой». Встреча проходила в Москве и завершилась разгромным поражением команды Деяна Станковича со счетом 0:3. С 58-й минуты красно-белые играли вдевятером из-за удалений нападающего Антона Заболотного и вингера Маркиньоса.

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 4 очка. В первом туре подопечные Андрея Талалаева сыграли вничью с московским «Динамо».

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