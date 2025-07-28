«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес арбитра. Рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера Деяна Станковича.
Далее — неподобающее поведение команды, два удаления красно-белых в одном матче.
Также рассмотрим удаление нападающего «Спартака» Антона Заболотного. Игрок приглашен на заседание. По этому же матчу рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева», — заявил Григорьянц «СЭ».
В субботу, 26 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой». Встреча проходила в Москве и завершилась разгромным поражением команды Деяна Станковича со счетом 0:3. С 58-й минуты красно-белые играли вдевятером из-за удалений нападающего Антона Заболотного и вингера Маркиньоса.
После двух туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 4 очка. В первом туре подопечные Андрея Талалаева сыграли вничью с московским «Динамо».
КДК РФС вызвал Заболотного на заседание после красной карточки в матче с "Балтикой"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление Антона Заболотного и другие инциденты матча «Спартак» — «Балтика».
Фото: ФК "Спартак"