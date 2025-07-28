«Критика людей? Мне все равно, что говорят люди, я не хочу это комментировать. Переход в «Краснодар» — это лучшее решение для моей карьеры, моей семьи. Я счастлив быть тут. Я сосредоточен только на футболе», — заявил Перрен «РБ Спорт».
Ранее Перрен выступал во французском «Осере». По данным СМИ, сумма трансфера составила 5 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету футболиста 10 голов и 11 результативных передач в 34 матчах Лиги 1.
Контракт с Краснодаром будет действовать до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 8 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Перрен: переход в "Краснодар" — это лучшее решение для моей карьеры, моей семьи
Новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен ответил на вопросы о реакции во Франции после его трансфера в российский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"