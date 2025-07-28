— После матча с «Балтикой» все футболисты «Динамо» выходили в ужасном настроении, все были поникшие. Что было в раздевалке? Валерий Георгиевич рвал и метал?
— Конечно. Он сильно ругался, потому что мы провели плохой матч. Если смотреть с другой стороны, ничья тоже была важна, чтобы начать новый сезон. Мы хоть одно очко набрали, — заявил Касерес «Матч ТВ».
В первом туре Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с калининградской «Балтикой» (1:1). Этим летом бело-голубые объявили о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжит занимать аналогичную должность в сборной России.
Касерес: Карпин сильно ругался в раздевалке после ничьей с "Балтикой"
Защитник «Динамо» Хуан Касерес признался, что Валерий Карпин остался крайне недоволен игрой команды в первом туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"