«Сильно ли расстроился, что ЦСКА не отпустил в молодежную сборную Бразилии? Нет, думаю, они сделали это ради моего же блага, чтобы помочь мне лучше адаптироваться здесь, в России, а также ради предстоящих матчей. Так что, возможно, сейчас не самое лучшее время ехать в сборную. Мои мысли полностью сосредоточены на ЦСКА.
Цели те же, что и у всех: играть лучше, развиваться и забивать как можно больше голов», — заявил Матеус Алвес Sport24.
Матеус Алвес стал игроком ЦСКА 10 июля 2025 года, перейдя из Сан-Пауло за 5,1 миллионов евро. Контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2030 года. Текущая рыночная стоимость 20-летнего полузащитника составляет 3,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Матеус уже успел принять участие в двух матчах за ЦСКА после перехода, выйдя на замену против «Оренбурга» и в стартовом составе против «Ахмата».
Матеус Алвес: ЦСКА не отпустил меня в молодежную сборную Бразилии ради моего же блага
Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес объяснил, почему клуб отказался отпускать его в юниорскую сборную Бразилии.
Фото: ФК ЦСКА