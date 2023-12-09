"Клубы мы объявим, но четыре страны точно будут. Это Китай, Катар, Россия и Бразилия. Турнир пройдет с 1 по 12 февраля", - приводит слова Медведева ТАСС.
БРИКС - межгосударственное объединение пяти государств: России, Бразилии, Южной Африки, Индии и КНР.
В преддверии последнего тура РПЛ перед зимним перерывом "Зенит" с 33 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет два балла. Напомним, чемпионат России возобновится в марте 2024 года.
Турнир клубов стран БРИКС пройдет в феврале
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, когда состоится клубный турнир стран БРИКС.
Фото: "Чемпионат"