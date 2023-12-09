- "Спартак" без Бонгонды и Медины играл привычными наигранными связками. Футболисты использовали свои сильные качества, а не были расставлены на поле с расчетом на универсальность одних ради перекрытия ограниченности других. Соболев на поле с первых минут - это всегда дает результат, возрастают шансы на победу. И, наконец, Мартинс играет в то, ради чего его покупали.
Встреча 18-го тура чемпионата России, в которой "Спартак" принимал "Крылья Советов", состоялась сегодня, 9 ноября, и завершилась крупной победой москвичей со счетом 3:0. Забитыми голами отметились нападающие Квинси Промес, Александр Соболев и полузащитник Кристофер Мартинс. Напомним, из-за простуды игру пропускали вингеры "красно-белых" Тео Бонгонда и Хесус Медина.
Благодаря трем набранным очкам подопечные Гильермо Абаскаля завершили осеннюю часть РПЛ с 30 набранными очками после 18 туров. Москвичи располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Metaratings
Салихова: Соболев на поле с первых минут – это всегда дает результат
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала разгромную победу в матче 18-го тура РПЛ над "Крыльями Советов" (3:0).
Фото: ФК "Спартак"