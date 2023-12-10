– Конечно, Вендел никак не может гарантировать, что в этот раз приедет вовремя. Такого человека можно встретить редко. Вендел, как артист, получает удовольствие от того, что делает. На тренировках он действует с таким удовольствием. Уверен, в отпуске он первым делом будет играть в футбол. У него безмерная любовь к футболу, – приводит слова Семака "Чемпионат".
В субботу, 9 декабря, "Зенит" на своем поле минимально обыграл "Пари НН" со счетом 1:0 в рамках 18-го тура РПЛ и вернулся на вершину таблицы, набрав 36 очков. Победу хозяевам принес точный удар колумбийского нападающего Матео Кассьерры, который отличился на 7-й минуте с передачи бразильского полузащитника Густаво Мантуана. Ранее в латиноамериканских СМИ появились слухи о том, что ближайшей зимой Вендел проведет встречу с представителями "Фламенго", на которой планируется обсуждение деталей потенциального трансфера.
Семак: Вендел никак не может гарантировать своевременное возвращение из отпуска
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил любовь к футболу со стороны бразильского полузащитника "сине-бело-голубых" Вендела, который был признан лучшим игроком победного матча 18-го тура РПЛ с "Пари НН" (1:0).
Фото: "Матч ТВ"