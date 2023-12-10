– Вы, наверное, знаете. Он был на базе. Оттуда была связь с тренерским штабом, – цитирует Умярова "Матч ТВ".
В субботу, 9 декабря, "Спартак" без дисквалифицированного главного тренера команды Гильермо Абаскаля разгромил "Крылья Советов" (3:0) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России. Благодаря этой победе "красно-белые" набрали 30 очков и переместились на 5-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья Советов" с 29 очками опустились на 6-е место.
Отметим, что хозяева повели с преимуществом в 2 мяча уже к 8-й минуте благодаря точным ударам нападающих Квинси Промеса и Александра Соболева. Во втором тайме полузащитник Кристофер Мартинс оформил разгром. 23-летний хавбек Наиль Умяров провел на поле все 90 минут и заработал желтую карточку по ходу первого тайма.
Напомним, главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на 2 матча плюс 1 игру условно за толчок полузащитника "Ахмата" Бернарда Бериши в первом тайме выездного матча 17-го тура РПЛ, который состоялся в Грозном 3 декабря. 34-летний испанец также пропустит мартовскую встречу с "Зенитом".
Умяров: Абаскаль смотрел матч с "Крыльями" на базе, оттуда была связь с тренерским штабом
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал, что дисквалифицированный главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль наблюдал за матчем 18-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:0) на клубной базе в Черкизове.
Фото: ФК "Спартак"