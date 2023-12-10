Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Сочи
16:30
ОренбургНе начат
Краснодар
19:45
ЦСКАНе начат
Балтика
19:45
РубинНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
17:00
ЧелсиНе начат
Лутон Таун
17:00
Манчестер СитиНе начат
Фулхэм
17:00
Вест Хэм ЮнайтедНе начат
Тоттенхэм
19:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
16:00
АльмерияНе начат
Гранада
18:15
АтлетикНе начат
Кадис
20:30
ОсасунаНе начат
Барселона
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
14:30
ТориноНе начат
Монца
17:00
ДженоаНе начат
Салернитана
20:00
БолоньяНе начат
Рома
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
17:30
БайерНе начат
Кёльн
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
15:00
РеймсНе начат
Страсбур
17:00
ГаврНе начат
Мец
17:00
БрестНе начат
Клермон
17:00
ЛилльНе начат
Лион
19:05
ТулузаНе начат
Лорьян
22:45
МарсельНе начат

Умяров: Абаскаль смотрел матч с "Крыльями" на базе, оттуда была связь с тренерским штабом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал, что дисквалифицированный главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль наблюдал за матчем 18-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:0) на клубной базе в Черкизове.
Фото: ФК "Спартак"
– Вы, наверное, знаете. Он был на базе. Оттуда была связь с тренерским штабом, – цитирует Умярова "Матч ТВ".

В субботу, 9 декабря, "Спартак" без дисквалифицированного главного тренера команды Гильермо Абаскаля разгромил "Крылья Советов" (3:0) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России. Благодаря этой победе "красно-белые" набрали 30 очков и переместились на 5-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья Советов" с 29 очками опустились на 6-е место.

Отметим, что хозяева повели с преимуществом в 2 мяча уже к 8-й минуте благодаря точным ударам нападающих Квинси Промеса и Александра Соболева. Во втором тайме полузащитник Кристофер Мартинс оформил разгром. 23-летний хавбек Наиль Умяров провел на поле все 90 минут и заработал желтую карточку по ходу первого тайма.

Напомним, главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на 2 матча плюс 1 игру условно за толчок полузащитника "Ахмата" Бернарда Бериши в первом тайме выездного матча 17-го тура РПЛ, который состоялся в Грозном 3 декабря. 34-летний испанец также пропустит мартовскую встречу с "Зенитом".

Спартак Крылья Советов Умяров Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится