– Какие хоккеисты произвели на меня наибольшее впечатление? Никишин, однозначно. Он играл со мной, или я с ним. Мне понравились Голдобин и Серебряков. Давал ли я советы хоккеистам с тренерской позиции? Я советов не давал. Зачем? Они и так все знают, – цитирует 55-летнего экс-футболиста "Матч ТВ".
В эти выходные, 9 и 10 декабря, в Санкт-Петербурге на новой "СКА-Арене" состоялся Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. В нем приняли участие бывшие футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев и Роман Широков. В финальном матче, который прошел сегодня, сборная дивизиона Харламова под руководством Андрея Разина нанесла поражение сборной дивизиона Тарасова по буллитам со счетом 8:7. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и "Зенита" Андрей Аршавин забросил шайбу и сделал результативную передачу в финале.
Мостовой: наибольшее впечатление из хоккеистов на Матче звезд произвел Никишин
Экс-футболист испанской "Сельты" Александр Мостовой признался, что наибольшее впечатление во время Матча звезд КХЛ на него произвел защитник СКА Александр Никишин.
Фото: "РИА Новости"