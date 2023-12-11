- Скажу так: если "Спартак" - полигон для обучения молодых специалистов, то его надо, конечно, оставлять. Чтобы он поучился на команде и рано или поздно уехал. Если же мы хотим, чтобы "Спартак" выигрывал и был стабилен, то нам, конечно, нужен более достойный и опытный тренер, который будет понимать, куда он пришёл. Что здесь экспериментов нет и не может быть, а играть должны сильнейшие. Возьмите Анчелотти: куда он ни приходит, везде даёт результат, - цитирует Титова "Чемпионат".
34-летний испанский главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. В сезоне-2022/2023 московский клуб занял в чемпионате России третье место, по итогам осенней части текущего сезона "Спартак" находится на пятой строчке таблицы Российской премьер-лиги.
64-летний итальянский главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти в ходе своей тренерской карьеры работал с десятью клубами, в том числе с мюнхенской "Баварией", "Пари Сен-Жермен", "Челси", "Миланом" и "Ювентусом". На счету Анчелотти 26 выигранных в качестве тренера трофеев, в том числе 4 победы в Лиге чемпионов.
Титов: если "Спартак" - полигон для обучения, надо оставлять Абаскаля. Хотим выигрывать - нужен тренер вроде Анчелотти
Экс-тренер "Спартака" Егор Титов ответил на вопрос о перспективах во главе красно-белых 34-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
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