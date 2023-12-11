- Я говорил, что на стадионе появится крыша? Этот комментарий был вырван из контекста. Меня на форуме спросили, есть ли то, в чём мы отстаём от ведущих стадионов, и сравнили с "Зенитом". Я сказал, что, конечно, было бы здорово иметь крышу. На данный момент плана готового нет, и, если он появится, мы этим поделимся. Мы изучаем техническую возможность, - передаёт слова Малышева "РБ Спорт".
В настоящее время только на одном футбольном стадионе в Российской Федерации имеется раздвижная крыша, позволяющая играть в комфортных условиях в любую погоду за пределами спортивного сооружения. Этим стадионом является построенная к матчам Чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017 в России "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, на которой проводит домашние матчи "Зенит".
Матчи 17 и 18 туров РПЛ текущего сезона прошли в декабре 2023 года в морозную погоду, некоторые из них - в условиях снегопада.
Гендиректор "Спартака" - о строительстве крыши стадиона: изучаем техническую возможность
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев ответил на вопрос о возможности появления крыши на домашнем стадионе красно-белых.
Фото: "Фратрия"