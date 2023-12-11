- В подготовительном периоде "Зенита" возникли определённые проблемы. Была поставлена максимальная задача - победа в Кубке и чемпионате. Инерция головокружения от успехов сыграла определённую роль в недооценке соперников "Зенитом", - передаёт слова Бышовца "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд, все эти чемпионства были выиграны под руководством главного тренера Сергея Семака. По итогам осенней части текущего сезона сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице вторую строчку, уступая 2 очка единолично лидирующему "Краснодару". По ходу чемпионата "Зенит" потерпел 4 поражения в 18 матчах и 3 раза сыграл вничью.
Бышовец - о причинах осечек "Зенита": сыграла роль инерция головокружения от успехов
Экс-главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец рассказал, почему в текущем сезоне не наблюдается прежнего превосходства сине-бело-голубых над соперниками.
Фото: Sportbox