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Магкеев - о Дзюбе: у него рот не закрывается на тренировках и после

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Защитник московского "Локомотива" рассказал о чувстве юмора Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
"У него хорошее чувство юмора! Он может ляпнуть что?то. У него рот не закрывается на тренировках и после. Какая?то из шуток 100% попадет" - цитирует Станислава Магкеева "Матч ТВ".

После 18-ти туров "Локомотив" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Напомним, что нападающий Артем Дзюба присоединился к "железнодорожникам" в феврале 2023 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне форвард провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Магкеев Дзюба Локомотив
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