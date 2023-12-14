- Судейство - это такой тонкий момент, давайте оставим специалистам. Вопросов много, ответов нет. Если бы не было вопросов, тогда было бы проще. Но раз за разом, каждый тур возникают вопросы. Скандалы не добавляют позитива в наш чемпионат. Сравнить с судейством прошлого сезона? Я не так глубоко погружён. Хотелось бы, что всё решилось на футбольном поле, чтобы всё решалось в игре: кто сильнее, а кто слабее, - передаёт слова Сычёва Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что московское "Динамо" обратилось в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть эпизод с назначением решающего пенальти в ворота бело-голубых в выездном матче 18 тура Российской премьер-лиги с воронежским "Факелом" (1:1).
Обращения в ЭСК РФС с жалобами на судейские ошибки направляются клубами РПЛ после каждого тура национального чемпионата. В некоторых из предлагаемых к рассмотрению эпизодов эксперты ЭСК признают, что рефери принял неверное решение.
Сычёв: раз за разом, каждый тур РПЛ к судейству возникают вопросы. Вопросов много, ответов нет
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычёв высказался о судействе в матчах чемпионата России.
Фото: РИА Новости