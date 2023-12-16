"Я знаком с Георгием лично. Конечно, не очень близко, но знаком. Не представляю, как с ним может быть какой-то конфликт. Он абсолютно нормальный парень, большой профессионал. Если у Георгия сложная ситуация, неудивительно, что он может оказаться в другом клубе. Он хороший игрок для РПЛ", — приводит слова Бояринцева источник.
Ранее стало известно, что "Краснодар" рассматривает Георгия Джикию как потенциальную замену Хуниору Алонсо, который может сменить клуб в зимнее трансферное окно. По итогам первой части сезона в активе Джикии всего 9 матчей за "Спартак" во всех турнирах. "Спартак" после 18-ти туров занимает 5-е место в чемпионате России.
Источник: "Чемпионат"
Бояринцев: я знаком с Джикией, не представляю, как с ним может быть конфликт
Экс-футболист "Спартака" Денис Бояринцев высказался о возможном трансфере защитника "красно-белых" Георгия Джикии.
Фото: "Чемпионат"