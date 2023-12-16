- Мы видим, что при Абаскале Джикия почти перестал играть. Не стоит забывать, что он возрастной футболист и, как мне кажется, лично ему стоит сменить обстановку. Перезапустить свою футбольную карьеру. Если есть вариант именно для него с "Краснодаром", то для него это великолепно. Все мы прекрасно понимаем, что при нынешнем главном тренере Джикия играть уже не будет, - передаёт слова Кечинова "Чемпионат".
30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне утратил место в основном составе - базовую пару центральных защитников у главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля теперь составляют подписанный летом 2023 года серб Срджан Бабич и выступающий за московский клуб с лета 2022 года парагваец Алексис Дуарте. Джикия не играл в РПЛ со 2 сентября 2023 года, в текущем сезоне на его счету 9 матчей во всех турнирах.
Ранее появлялась информация о существующем варианте перехода Джикии в "Краснодар".
Кечинов: все мы прекрасно понимаем, что при Абаскале Джикия играть за "Спартак" уже не будет
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Кечинов оценил карьерные перспективы центрального защитника "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: РПЛ