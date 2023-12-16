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Metaratings: "Крылья Советов" хотят приобрести ещё одного экс-спартаковца Шитова

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По данным СМИ, "Крылья Советов" интересуются принадлежащим "Спартаку" хавбеком "Тюмени" Виталием Шитовым.
Фото: ФК "Спартак"
Самарские "Крылья Советов" изучают варианты подписания 20-летнего полузащитника Виталия Шитова, сообщают СМИ. Трансфер футболиста принадлежит московскому "Спартаку", в котором он ранее выступал за вторую команду. Текущий сезон Шитов проводит на правах аренды в составе одного из лидеров Первой лиги "Тюмени".

По данным источника, переход Шитова возможен в летнее трансферное окно. В настоящее время за "Крылья Советов" выступает брат-близнец Виталия - нападающий Владислав Шитов.

В текущем сезоне на счету Виталия Шитова 19 матчей в Первой лиге, 4 забитых гола и 3 результативных паса.

Источник: Metaratings.ru

Крылья Советов Спартак Тюмень Шитов Российские трансферы
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