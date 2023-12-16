Самарские "Крылья Советов" изучают варианты подписания 20-летнего полузащитника Виталия Шитова, сообщают СМИ. Трансфер футболиста принадлежит московскому "Спартаку", в котором он ранее выступал за вторую команду. Текущий сезон Шитов проводит на правах аренды в составе одного из лидеров Первой лиги "Тюмени".
По данным источника, переход Шитова возможен в летнее трансферное окно. В настоящее время за "Крылья Советов" выступает брат-близнец Виталия - нападающий Владислав Шитов.
В текущем сезоне на счету Виталия Шитова 19 матчей в Первой лиге, 4 забитых гола и 3 результативных паса.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Крылья Советов" хотят приобрести ещё одного экс-спартаковца Шитова
По данным СМИ, "Крылья Советов" интересуются принадлежащим "Спартаку" хавбеком "Тюмени" Виталием Шитовым.
Фото: ФК "Спартак"