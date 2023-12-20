Нападающий московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин выиграл приз лучшему игроку месяца в российской Премьер-лиге за ноябрь-декабрь. Голосование было комбинированным и учитывало голоса и болельщиков и экспертов РПЛ.
В ноябре Тюкавин принял участие в 6-ти матчах "Динамо" и отметился 5-ю мячами (четыре - в чемпионате, один - в кубке). Кроме того, уже в декабре Тюкавин принес "Динамо" своим голом минимальную победу над "Рубином" в 17-м туре.
Источник: Мир РПЛ
Официально: Тюкавин - лучший игрок ноября-декабря в РПЛ
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин забрал последний в 2023-м году приз лучшему игроку месяца в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"