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Официально: Тюкавин - лучший игрок ноября-декабря в РПЛ

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Форвард "Динамо" Константин Тюкавин забрал последний в 2023-м году приз лучшему игроку месяца в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"
Нападающий московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин выиграл приз лучшему игроку месяца в российской Премьер-лиге за ноябрь-декабрь. Голосование было комбинированным и учитывало голоса и болельщиков и экспертов РПЛ.

В ноябре Тюкавин принял участие в 6-ти матчах "Динамо" и отметился 5-ю мячами (четыре - в чемпионате, один - в кубке). Кроме того, уже в декабре Тюкавин принес "Динамо" своим голом минимальную победу над "Рубином" в 17-м туре.

Источник: Мир РПЛ

Тюкавин Динамо
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