По информации источника, опорный хавбек "Пари НН" Мамаду Майга близок к переходу в московский "Локомотив". Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Также игроком интересуется "Краснодар".
Майга защищает цвета "Пари НН" с лета прошлого года. Действующее соглашение 28-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. В этом сезоне полузащитник провел за нижегородцев 19 матчей во всех турнирах и не отличился голевыми действиями.
Источник: Sport24
Sport24: хавбек "Пари НН" Майга близок к переходу в "Локомотив"
Опорник "Пари Нижний Новгород" Мамаду Майга может перейти в столичный "Локомотив".
Фото: ФК "Пари НН"