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Sport24: хавбек "Пари НН" Майга близок к переходу в "Локомотив"

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Опорник "Пари Нижний Новгород" Мамаду Майга может перейти в столичный "Локомотив".
Фото: ФК "Пари НН"
По информации источника, опорный хавбек "Пари НН" Мамаду Майга близок к переходу в московский "Локомотив". Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Также игроком интересуется "Краснодар".

Майга защищает цвета "Пари НН" с лета прошлого года. Действующее соглашение 28-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. В этом сезоне полузащитник провел за нижегородцев 19 матчей во всех турнирах и не отличился голевыми действиями.

Источник: Sport24

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