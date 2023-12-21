- С Карпиным я поработал в "Ростове", тогда он играл в другой футбол, ставил 5-3-2, а я под это не подхожу. Меня эта схема как будто преследует всю жизнь, я тебе клянусь. Я от неё отмахиваюсь, а она за мной ходит. Это сейчас у Валерия Георгиевича атакующий футбол, а мне не повезло. Но Карпин, надо отдать ему должное, всегда играет на сильных качествах игроков. В отличие от некоторых тренеров, - передаёт слова Мирзова "Чемпионат".
30-летний атакующий полузащитник бакинского "Нефтчи" Резиуан Мирзов провёл за "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина 3 матча в июле и августе 2018 года. В сезоне-2018/2019 жёлто-синие с Карпиным преимущественно играли по тактической схеме 5-3-2, не подразумевающей наличие классических вингеров, каким является Мирзов.
Суммарное игровое время Мирзова в этих 3 матчах составило 48 минут, во всех случаях это были выходы на замену. После этого футболист провёл 2 матча в запасе и 1 вне заявки, и перешёл на правах аренды в тульский "Арсенал".
Мирзов: поработал с Карпиным в "Ростове", но тогда он ставил другой футбол. Меня эта схема будто преследует
Экс-полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов рассказал, почему не сработался с Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Химки"