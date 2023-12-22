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"Чемпионат": Рибалта был готов работать в "Спартаке", но клуб отказался от его кандидатуры

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Бывший спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта был готов работать в "Спартаке", но клуб отказался от кандидатуры испанца.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, Хавьера Рибалту устроили условия, предложенные руководством "красно-белых", но сам клуб отказался от услуг испанского функционера. Ранее издание Metaratings сообщало, что Рибалта отказался от работы в московской команде из-за разного видения концепции развития клуба.

Хавьер Рибалта помимо петербургского "Зенита" занимал пост спортивного директора в итальянской "Парме" и французском "Марселе". Также испанец возглавлял скаутский отдел в английском "Манчестер Юнайтед" и итальянском "Ювентусе". На данный момент в Рибалте заинтересованы несколько испанских клубов.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Зенит Рибалта
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